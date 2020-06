Repubblica: non è un’eresia esaltare il passo da scudetto del Napoli nel girone di ritorno! A Bergamo ultima spiaggia per la Champions

Ultime notizie Napoli - Cinque vittorie di fila e 21 punti già conquistati nel girone di ritorno, in cui meglio del Napoli (a braccetto con la Juventus) sono riuscite a fare per ora solo Lazio e Atalanta, peraltro a portata di sorpasso a 22. Ne parla Repubblica:

“Numeri alla mano, non è un’eresia esaltare il passo da scudetto con cui gli azzurri stanno spiccando il volo nella seconda metà del campionato, anche se l’obiettivo massimo sembra l’aggancio alla Roma al quinto posto. Giovedì a Bergamo rappresenta dal punto di vista matematico l’ultima spiaggia, a disposizione solo un risultato per mettere un po’ di pressione ai rivali. Ma il ritardo accumulato all’inizio è pesante e nemmeno un’impresa sarà sufficiente da sola per dare concretezza all’operazione rimonta”