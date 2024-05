Repubblica - Non solo Conte, in quota restano Pioli e Italiano ma da ADL-Manna spunta un "controsenso": ecco quale

Ultime notizie SSC Napoli - De Laurentiis aveva fatto nei giorni scorsi all in su Gasperini, che però sembra intenzionato a restare all'Atalanta. E allora riparte il casting per il nuovo allenatore, scrive Repubblica:

"La fumata bianca non è però arrivata e salvo colpi di scena il casting per la panchina sembra destinato a ricominciare, con i soliti nomi di Antonio Conte, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano ritornato di attualità. De Laurentiis ha fretta di decidere e aspetta la risposta di Gasperini. Non c’è solo Conte e in quota restano pure i nomi di Stefano Pioli — che si è svincolato ieri dal Milan — e di Vincenzo Italiano. Entrambi giocano però in difesa a 4 e non a 3, in contrasto dunque con la rivoluzione annunciata a Castel Volturno".

SSC Napoli: l'ad Chiavelli e il DS Manna

Sì, perché come sottolinea il quotidiano oggi in edicola, De Laurentiis aveva incaricato il direttore sportivo Giovanni Manna di informare indirettamente pure i giocatori, invitati a prepararsi a una vera e propria rivoluzione tattica attraverso un indicativo messaggio: