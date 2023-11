Repubblica - Niente sold out per Napoli-Union Berlino: il dato

Calcio Napoli - Non ci sarà il sold out al Maradona per la sfida Napoli-Union Berlino. Ecco cosa si legge su Repubblica:

"Per tanti ma non per tutti. Napoli-Union Berlino (oggi alle 18.45, diretta su Sky Sport, arbitra l’olandese Makkiele) farà registrare un buon colpo d’occhio, ma non il tutto esaurito. Saranno in 40mila sugli spalti di Fuorigrotta. L’orario pomeridiano in un giorno feriale ha impedito il sold out, ma il numero degli appassionati è ugualmente alto. Le serate di Champions hanno sempre un fascino speciale per il pubblico di fede azzurra".