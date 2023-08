Calcio Napoli - Potrebbero esserci due assenti illustri nei convocati del Napoli per il match di questa sera con il Sassuolo allo stadio Diego Armando Maradona. A scriverlo è questa mattina l'edizione napoletana di Repubblica:

"Nella lista dei convocati potrebbero esserci due assenti illustri: il centrocampista tedesco Demme(già escluso a Frosinone) e soprattutto Hirving Lozano. Entrambi sono sul mercato e per l’attaccante messicano è arrivata ieri un’offerta molto interessante da parte del Psv di Eindhoven: 10 milioni più bonus, non male per un giocatore in scadenza di contratto e ai margini del progetto azzurro".