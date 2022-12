Repubblica - Napoli-Villarreal: spezzone per Rrahmani, programma definito nei minimi dettagli da Spalletti

Il Napoli è pronto a ritrovare Amir Rrahmani in campo dopo il lungo stop a causa dell'infortunio muscolare. Intanto, Luciano Spalletti e la società hanno definito il programma anche per il difensore che proprio nelle prossime ore si rivedrà in campo:

Il Napoli dovrà essere dunque di nuovo al massimo dei giri, per riprendere con il piglio giusto la volata scudetto. Il programma di lavoro è stato definito nei minimi dettagli nelle ultime ore e adesso c’è anche la conferma ufficiale da parte della società, che ha esaudito il desiderio di Spalletti di completare il rodaggio della sua squadra organizzandio altre due amichevoli di lusso: entrambe al Maradona Spalletti pregusta i rientri di Kim, Olivera, Zielinski, Anguissa e Lozano, che stanno per finire le vacanze post Mondiale e nei prossimi giorni torneranno a disposizione del tecnico. Idem per Rrahmani, che conta di scendere in campo per uno spezzone di gara già sabato sera con gli spagnoli, per poi aumentare il suo minutaggio nel test successivo contro i francesi.