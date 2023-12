Repubblica - Napoli straziato: si è piegato in un declino irreversibile, abbandonato al suo destino dal giorno dello scudetto!

Ultime notizie Napoli - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sul quotidiano odierno analizza il momento del Napoli, reduce dal ko 2-0 contro la Roma.

Il Napoli sembra essersi smarrito dopo lo scudetto:

“La Roma ha il merito di vincerla come altrimenti con saprebbe. Il Napoli la perde come chi si è ormai piegato in un declino irreversibile. Si va avanti ad annunci, a illazioni di mercato per riparare non si sa come e con quali esperti operatori una squadra certamente sbagliata, straziata, abbandonata al suo destino dal giorno dello scudetto”