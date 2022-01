Repubblica - Napoli-Samp, la prevendita non è decollata: il dato

Napoli calcio - Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per Napoli-Samp. L'edizione odierna di Repubblica scrive sugli spettatori previsti al Maradona:

"Lo osserveranno meno di 15mila spettatori: la prevendita non è decollata. I cancelli apriranno alle 14 e sarà necessario mostrare il Green Pass rafforzato indossando la mascherina per tutta la partita. La capienza, invece, sarà ridotta a 5mila spettatori per il match di domenica 23 contro la Salernitana, come deciso dall’assemblea di Lega".