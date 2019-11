Repubblica - Napoli, ripartire da tre elementi visti a San Siro: i 'nuovi' e la voglia di battersi

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli pareggia a Milano, un punto ch non soddisfa le ambizioni della squadra. La squadra di Carlo Ancelotti aspetta una vittoria che manca dal 23 ottobre, sera in cui con un sussulto d’orgoglio finale gli azzurri espugnarono Salisburgo (3-2) in Champions League. E allora l'edizione odierna di Repubblica si chiede: "Qual è l’ambizione attuale del Napoli?". Questo si legge sul quotidiano:

Il traguardo di questo Napoli è la qualificazione Champions, cioè entrare nelle prime quattro del campionato. Che cosa resta della serata milanese? Due o tre cose.