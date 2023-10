Repubblica - Napoli-Real Madrid, la probabile formazione di Garcia: sciolto il ballottaggio Mario Rui-Olivera

Ultime notizie UEFA Champions League - È il giorno di Napoli-Real Madrid e per Rudi Garcia non c'è spazio per turnover o ragionamenti: toccherà al miglior Napoli.

Probabili formazioni Napoli-Real Madrid

E sulla formazione degli azzurri di Garcia per Napoli-Real Madrid, l'edizione odierna di Repubblica scrive:

"In difesa l’unica novità è Mario Rui, favorito nel ballottaggio con Olivera, poi spazio ovviamente a Di Lorenzo e alla coppia Ostigard-Natan. Rrahmani non ha recuperato e quindi si procede con il tandem che si è comportato bene sia contro l’Udinese che conil Lecce. Nessuna variazione per il terzetto in mediana (Anguissa-Lobotka- Zielinski), nel tridente spazio a Matteo Politano, uno dei fattori positivi di questo avvio di stagione. Lui, Osimhen e Kvaratskhelia avranno il compito più importante: mettere in difficoltà il Real Madrid. E magari batterlo. C’è una storia da aggiornare".