Repubblica - Napoli: l'emergenza non è finita, le ultime sulle condizioni dei calciatori

Ultime notizie in casa Napoli con le condizioni dei calciatori di Luciano Spalletti, non è finita l'emergenza per gli azzurri che si trovano a recuperare però qualche pezzo pregiato. Le news da Repubblica.

Fabiàn e Insigne sono negativi pronti per la Juve il 6 gennaio. Riaprono oggi pomeriggio le porte del centro tecnico di Castel Volturno. Terminano le vacanze concesse al gruppo da Luciano Spalletti che dovrà canalizzare la forte delusione dopo il ko contro lo Spezia in un forte spirito di reazione da mostrare con la Juventus per il match in calendario il 6 gennaio allo Stadium.

L’emergenza, però, non è finita, anche se il Napoli nella tarda serata di ieri ha comunicato due buone notizie: Fabiàn e Insigne si sono negativizzati e quindi tra qualche ora saranno a disposizione di Luciano Spalletti. Entrambi hanno nel mirino la sfida contro la Vecchia Signora. Resta in Messico, invece, Lozano, risultato positivo al Covid martedì. Assenti pure Koulibaly, Anguissa e Ounas, già in ritiro per la Coppa d’Africa. Victor Osimhen, invece, è atteso domani al controllo –a 38 giorni dall’operazione –effettuato dal responsabile sanitario Raffaele Canonico e dal professor Gianpaolo Tartaro che lo ha operato lo scorso 23 novembre allo zigomo e all’orbita. Osimhen spera di ricevere l’ok per raggiungere i compagni della Nigeria e poter giocare la Coppa d’Africa. La situazione, però, è complessa e il ritorno in campo rischia un rinvio.