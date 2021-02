Repubblica - Napoli-Juve, Pirlo dovrà fare a meno di Bonucci, Arthur, Dybala e Ramsey

Ultimissime notizie Napoli. Stasera Napoli-Juventus si gioca per la seconda volta in stagione, la prima volta in questa Serie A. L'edizione torinese del quotidiano La Repubblica introduce il match di oggi, previsto alle ore 18:00 allo stadio Maradona, ed anticipa le assenze principali in casa Juve: "Il vento, rispetto allo scorso 3 ottobre, è cambiato radicalmente: in autunno la Juventus era ancora un progetto nascente, con risultati altalenanti. Di contro il Napoli veleggiava sulle ali dell’entusiasmo e di un modulo smaccatamente offensivo, nato per innescare le doti atletiche di Osimhen grazie al tasso tecnico a disposizione dalla cintola in su. Quattro mesi dopo la Juve è finalmente diventata la squadra di Pirlo, che la plasma a seconda delle necessità, mentre gli azzurri sono in piena crisi tecnica e di risultati oltre che in emergenza".

Juventus, quattro assenze a Napoli

Nella Juve sono infortunati e non giocheranno questa sera Bonucci, che sta riposando per affaticamento muscolare, ma anche Arthur, Dybala e Ramsey. In difesa è corsa tra De Ligt e Demiral per un posto da titolare. Al fianco di Cristiano Ronaldo tornerà Morata. Tornerà tra i titolari anche McKennie, rallentato da un problema all’anca, che comporrà il centrocampo insieme a Chiesa sull’altra fascia e la coppia Bentancur-Rabiot in mezzo al campo.