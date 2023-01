Repubblica - Napoli-Juve: è la partita di Kvaratskhelia, ha rifiutato i bianconeri più volte per accettare la maglia azzurra

Napoli Juventus è la sfida scudetto di Serie A. Una partita tanto attesa in città e che questa volta vale anche di più visto che ci si gioca davvero lo scudetto. Intanto, spunta un retroscena su Kvartskhelia che riguarda il calciomercato.

Napoli - L'edizione di Repubblica ricorda il retroscena di mercato su Kvaratskhelia che riguarda Juventus e Napoli:

L’attaccante georgiano ha già dato uno smacco fuori dal campo alla Vecchia Signora, rifiutandone per un paio di volte le avances sul mercato della Juve per accettare quella del Napoli

«So che mi volevano in tanti, in Italia, ma ho capito fin dall’inizio che l’ideale per me era la maglia azzurra. Per questo non ho avuto dubbi quando si è trattato di scegliere» , disse a luglio il nuovo idolo di Fuorigrotta durante la sua presentazione nel ritiro di Dimaro.

A Torino avevano fiutato l’affare dai tempi di Sarri e credevano di essere in pole position: un peccato di presunzione pagato a caro prezzo, perché ha favorito il sorpasso in extremis del tandem formato da De Laurentiis e Giuntoli. Decisiva è stata però la volontà della stellina arrivata dall’Est, che ha snobbato la squadra più titolata d’Italia per mettersi agli ordini di Spalletti. «Mi ha conquistato con tre telefonate, è un tecnico e sarà fondamentale per aiutarmi a crescere, sempre di più».