Repubblica - Napoli-Juve, Gattuso torna al 4-2-3-1: quattro attaccanti in campo!

Ultime notizie Napoli calcio. Oggi in edicola il quotidiano La Repubblica anticipa le scelte di Gennaro Gattuso per la formazione di stasera: alle ore 18:00 allo stadio Maradona si gioca Napoli-Juventus, partita del campionato di Serie A. Un match che arriva nel periodo più difficile della stagione per il Napoli: "Il nemico più pericoloso è il caos. È ovvio tuttavia che un crollo verticale cambierebbe tutto, a questo punto. La Juve ha aperto la crisi del Napoli e oggi pomeriggio la chiuderà, in un modo o nell’altro. Molto dipenderà dall'atteggiamento mentale degli azzurri".

Napoli-Juventus, formazione probabile

"Durante la rifinitura di ieri, a Castel Volturno, si è rivisto il modulo a trazione anteriore della prima parte della stagione: il 4-2-3-1, in cui hanno trovato posto contemporaneamente Politano, Insigne, Lozano e Osimhen. In mediana è stato invece arretrato Zielinski, al fianco di Bakayoko. Obbligate infine le scelte in difesa, decimata dalle assenze. Il quartetto titolare davanti a Ospina sarà formato da Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui, reduci dalla brutta figura contro l’Atalanta". Queste le scelte del Napoli secondo La Repubblica.