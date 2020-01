Repubblica - Napoli-Inter, Conte recupera 2 giocatori fondamentali

Ultimissime calcio Napoli -I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione su Napoli-Inter e i possibili recuperi di giocatori per Antonio Conte:

"Sensi, fuori di fatto da ottobre, ha giocato qualche minuto col Genoa e a Napoli potrebbe partire titolare. Barella, fermo dal 23 novembre, dovrebbe andare in panchina. E così il fu Niño Maravilla, Alexis Sanchez, che fin qui ha fatto poco: un paio di buone partite, un’espulsione per simulazione, quasi tre mesi fermo dopo un’entrata di Cuadrado in nazionale".