Repubblica - Napoli infinito, sbandato e poi grande: Gattuso 'cambia ruolo' a Mertens e sistema le fasce per diventare solido

Ultimissime calcio Napoli - Per la Juve ancora ossidata dalla lunga pausa, c’è una squadra che sa soffrire, ribaltare una partita compromessa, battere una fiammeggiante Inter. "È il Napoli infinito di ieri sera, sbandato e poi grande nel San Paolo deserto", commenta nell'editoriale per l'edizione odierna di Repubblica, Antonio Corbo.

L'edizione di oggi di Repubblica racconta un match a due facce. Con la prima parte della gara:

"Terribili i primi minuti, era prevedibile. Ma Gattuso li ha affrontati con una formazione ottimista. Più leggera, si sapeva anche questo. Ma slegata a centrocampo. Contro la superiore fisicità dell’Inter era ed è stato un azzardo. E Conte [...] si è presentato carico come una batteria di fuochi d’artificio. Il gol di Eriksen ha dato fuoco a tutte le sue micce, troppo facile e banale il vantaggio, con quella palla che dopo 3 minuti si infila dal corner nel primo palo coperto male da Di Lorenzo e Ospina, due che avevano avuto da ridire l’uno con l’altro solo un attimo prima.

Chiaro, un Napoli ancora disorientato nello stadio muto e dopo 105 giorni di stop. Proprio quello che doveva temere, invece di presentarsi con una mediana leggera dietro tre punte che sembrano piume. È stato come offrirsi al luciferino Conte che lancia l’Inter in un pressing convinto, determinato e astioso sulle fasce laterali. Qui il Napoli per mezz’ora soffre, perché Candreva migliore interista provoca scompiglio sulla sinistra del Napoli, con Hysaj in affanno, mentre sulla destra Young martella Politano, aiutandosi con due brutti falli, un giallo giustamente punito ed un altro che non impone l’espulsione ma trasforma il possibile rosso in un paterno perdono dell’arbitro Rocchi. Passa molto tempo prima che il Napoli si dia equilibrio. Travolto Lautaro da un ottimo Maksimovic, su Lukaku soffre ma solo all’inizio Koulibaly, cede persino in un duello volante con il gigante belga per riprendersi nel rovente finale, in ritardo anche Di Lorenzo su una corsia impervia per il Napoli. Perché anche Elmas svanisce sulla destra, dove lo raddoppia spesso Zielinski che giocando in linee orizzontali cerca Brozovic, mai disturbato stavolta da Mertens come accadde il 12 febbraio a Milano".