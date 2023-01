Repubblica - Napoli-Cremonese: Spalletti rivoluziona la formazione, debutto per Bereszynski

Napoli - Ultime notizie riguardo quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti per la partita di Coppa Italia, dove il Napoli affronterà la Cremonese. Aggiornamenti da Repubblica:

Il 5-1 è già evaporato nella testa di Spalletti e dei suoi. Nel mirino c’è un altro obiettivo intrigante: provare ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia. Il primo ostacolo sulla carta è abbordabile. La Cremonese è in fondo alla serie A e ha appena cambiato l’allenatore (Ballardini ha sostituito Alvini), quindi il livello di concentrazione deve restare alto.

Bereszynski (sarebbe il debutto col Napoli), Ostigard, Juan Jesus, Olivera ma anche Ndombele, Demme ed Elmas. Stesso copione anche nel tridente offensivo. Lozano prenderà il posto dell’acciaccato Politano, poi ci sarà spazio sia per Giovanni Simeone che per Giacomo Raspadori. Jack può giocare al posto di Kvara.

qualora Spalletti decidesse di optare per il 4- 2- 3- 1. La sensazione è quella di un Napoli completamente rivoluzionato: le novità potrebbero essere addirittura dieci. Squadra che vince, si cambia: è questo lo slogan messo in pratica da Spalletti prima della sosta. Ha funzionato, quindi dovrebbe riproporlo pure con la Cremonese.