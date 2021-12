Repubblica - Napoli: Casale costa 20 milioni, il club ha deciso la strategia

Notizie di calciomercato sul Napoli con Casale che può andare trasferirsi già a gennaio, ma l'Hellas Verona fa una valutazione alta del giocatore e ora la società stabilisce la strategia per il nuovo arrivo in difesa. A riportarlo è Repubblica.

20 milioni di euro è più o meno la quotazione del Verona per Niccolò Casale, una delle rivelazioni dell’Hellas in questo girone d’andata. Il 23enne è molto duttile e rappresenta un profilo molto interessante. Ma il Napoli non cambierà di una virgola il suo copione: via libera con la formula alla Anguissa. Si prende adesso, si paga eventualmente a giugno se l’impatto sarà quello desiderato.