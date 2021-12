Repubblica - Napoli: candidatura per Fazio, gli piacerebbe ripetere lo stesso percorso di Juan Jesus

Ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli e l'acquisto in difesa dove c'è Fazio pronto a firmare, al calciatore piacerebbe l'idea di approdare in azzurro a 34 anni e fuori dal progetto della Roma.

Aggiornamenti da Repubblica per il colpo Fazio a Napoli:

Ha caldeggiato la candidatura al Napoli pure Federico Fazio. Il 34enne argentino è fuori dai piani tecnici della Roma, va in scadenza tra sei mesi e gli piacerebbe ripetere lo stesso percorso del suo ex compagno Juan Jesus che in maglia azzurra si è rilanciato, diventando addirittura titolare nell’ultimo periodo dopo l’infortunio di Koulibaly.