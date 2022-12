Repubblica - Morale alto e ottimismo per Inter-Napoli: Rrahmani e Sirigu in disparte per recuperare al meglio

Il Napoli è pronto a riprendere la stagione da dove aveva iniziato. La squadra di Spalletti ha terminato il ritiro in Turchia ad Antalya e c'è grande ottimismo per la prima di Serie A del 4 gennaio, Inter-Napoli. Intanto, stanno recuperando anche gli infortunati Rrahmani e Sirigu.

Napoli - Questo quanto scrive Repubblica sul ritiro del Napoli finito e sulle condizioni di Rrahmani e Sirigu, gli ultimi giocatori che devono recuperare dagli infortuni:

Rrahmani e Sirigu hanno continuato a lavorare quasi sempre in disparte, per recuperare al meglio dopo i rispettivi infortuni. L’emergenza non ha tuttavia tolto smalto e solidità alla squadra, che è ritornata in Italia con il morale alto e tanto ottimismo in vista della ripresa del campionato, prevista dopo la sosta per i Mondiali in Qatar il 4 gennaio del 2023 a San Siro, con l’Inter.