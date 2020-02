Repubblica - Messi ultimo ad entrare nella rifinitura, approccio nel suo stile: testa bassa e protagonista del torello, non s'è curato di flash e telecamere

Ultimissime calcio Napoli - E' stato accolto a via Medina, all'esterno dell'hotel NH Napoli Panorama da tantissimi appassionati di questo sport e di questo mito, con i cori "Messi, Messi", ma soprattutto con quello che fu di Diego Armando Maradona: "Olè, olè, olè, Messi, Messi!".

L'edizione odierna di Repubblica, invece, ci racconta la rifinitura al San Paolo di Lionel Messi:

"È stato l’ultimo ad entrare per la rifinitura. Davanti aveva un mare di flash e telecamere: non se n’è curato. Testa bassa e poi è stato protagonista del torello. L’approccio è stato quasi soft, com’è nel suo stile. Stasera il sapore sarà diverso, così come il ruggito dei 45mila spettatori. Avranno un occhio di riguardo anche per Messi che proverà a mettersi in mostra. Il San Paolo non gli è certo indifferente. Lo ha spiegato pure in una recente intervista rilasciata al “Mundo Deportivo” e quindi l’obiettivo è fare la differenza".