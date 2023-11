Repubblica - Mazzarri pensa al 4-3-2-1: due azzurri potrebbero beneficiarne

Notizie calcio. Il Napoli lavora a Castel Volturno agli ordini del nuovo tecnico Mazzarri: l'obiettivo principale è preparare la gara contro l'Atalanta, ma l'allenatore toscano ha in mente anche qualche possibile sorpresa tattica.

Secondo l'edizione odierna di Repubblica, Mazzarri starebbe pensando anche ad una variazione del modulo di gioco:

Tra le ipotesi al vaglio non a caso c’è quella di passare al 4-3-2-1, un modulo in cui ci sarebbe abbondanza di soluzioni alle spalle di Osimhen o Simeone. Anche Lindstrom e Raspadori si troverebbero infatti molto bene in una posizione meno decentrata, a differenza di quanto capita con il 4-3-3.