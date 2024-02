Repubblica - Mazzarri ha dovuto lavorare sodo su due aspetti. Il cambio modulo è un bagno d'umiltà

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica evidenzia il lavoro compiuto finora da Walter Mazzarri per ridare al Napoli un equilibrio tattico:

"Mazzarri ha dovuto lavorare sodo per restituire al gruppo l’equilibrio tattico e anche mentale, ricorrendo a un modulo piùprudente — con la difesa a tre — e a un bagno di umiltà. Ma il Napoli rimane in convalescenza e avrebbe bisogno di un colpo grosso per recuperare una volta per tutte autostima, sicurezza e fiducia nei suoi mezzi. Per questo la trasferta di stasera a San Siro può rappresentare il bivio del campionato degli azzurri, in un senso oppure nell’altro".