Repubblica - Mazzarri al Napoli: un Tour de France senza la prima settimana, difficile ed intrigante

Ultime notizie SSC Napoli - Con un parallelo ciclistico, l'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli ha paragonato il Mazzarri-bis al Napoli ad un Tour de Force senza la prima settimana:

"Immaginate il Tour de France senza la prima settimana che di solito è pianeggiante, pane quotidiano per i velocisti e con poche difficoltà per i big che puntano alla maglia gialla. Cominciare direttamente con le grandi montagne sarebbe abbastanza complicato. È la stessa situazione che vivrà Walter Mazzarri. Dovrà affrontare un ciclo terribile per risollevare il Napoli. Non è certo la situazione ideale, ma è la realtà dei campioni d’Italia. Gli azzurri hanno sprecato diverse chance con Rudi Garcia (tipo la sconfitta al Maradona contro l’Empoli o il pari con l’Union Berlino) e adesso dovranno accelerare per recuperare il terreno perduto. La strada sale e il Napoli ha l’obbligo di spingere forte, altrimenti la situazione si fa difficile. Arrivano i gran premi della montagna più duri. Il debutto bis di Mazzari è in calendario sabato al Gewiss Stadium. La trasferta di Bergamo contro l’Atalanta è uno scontro diretto in chiave Champions League, attuale dimensione degli azzurri. Il punto di vantaggio rispetto alla squadra di Gasperini non è certo un margine rassicurante. Sarà fondamentale fare risultato anche per un pieno di fiducia ed entusiasmo".