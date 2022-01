Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Mathias Olivera:

"La strategia del Napoli è chiara: lavorare adesso per poi definire al termine della stagione, proprio come accaduto con Mathias Olivera. L’uruguaiano del Getafe – che ha debuttato con la Celeste – è un’operazione già delineata e soltanto da definire per il prossimo campionato".