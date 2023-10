Repubblica - Mario Rui-Olivera, l'idea di Rudi Garcia per Napoli-Fiorentina: la formazione

Ultime notizie SSC Napoli - Giornata di vigilia e di rifinitura in vista di Napoli-Fiorentina, che si giocherà domani sera allo stadio Maradona di Fuorigrotta, ore 20:45. Ma con quali uomini scenderà in campo Rudi Garcia, che in conferenza stampa ha esplicitamente ripetuto di voler "vincere"?

Contro la Fiorentina, Garcia potrebbe ripresentare la stessa formazione della Champions League di Napoli-Real Madrid. Lo sostiene l'edizione odierna di Repubblica:

"Unico dubbio, Olivera o Mario Rui sulla fascia sinistra. E sul caso” esploso nei giorni scorsi per le dichiarazioni del procuratore Mario Giuffredi, Garcia non le manda a dire: «Non posso replicare a chi piange. È intervenuta la società. Personalmente non parlo con i procuratori, conta il rapporto con Mario Rui. Ci siamo confrontati, certo vuole giocare di più e questo mi fa piacere, ma non pensa ciò che ha detto il suo procuratore». La risposta non si è fatta attendere: «Non ho intenzione di rispondere al signor Garcia – ha commentato Giuffredi – ma ho il sacrosanto dovere di precisare che mai il mio assistito Mario Rui ha detto a lui di non condividere le mie parole» .

Resta da capire quale sarà la scelta di Garcia contro la Fiorentina: la tentazione di non cambiare nulla rispetto al Real è forte. Politano (non convocato da Spalletti con l’Italia) è favorito su Lindstrom nel tridente. Nessuna variazione neanche in mediana. Il terzetto Anguissa-Lobotka-Zielinski è quello che offre maggiori garanzie".