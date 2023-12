Repubblica - Marcia di avvicinamento a Napoli-Braga agitata per Di Lorenzo e compagni

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica sottolinea quanto sia importante la sfida di questa sera per il napoli contro il Braga in Champions League:

"Ma la marcia di avvicinamento degli azzurri verso il Braga - nonostante il ragguardevole vantaggio nei confronti degli avversari - è stata lo stesso per Di Lorenzo e compagni agitata: per il blitz africano di Osimhen e soprattutto l’enorme importanza acquisita strada facendo dai 90’ in programma al Maradona.

La qualificazione per gli ottavi è diventata infatti una questione di sopravvivenza, dopo la disastrosa partenza in Serie A dei campioni d’Italia, scivolati nello spazio di 15 giornate al sesto posto della classifica. In 4 mesi scarsi è già stato compromesso il campionato e fallire nella fase a gironi pure in Europa sarebbe una batosta di proporzioni inaccettabili per tutti: club, squadrae tifosi"