Repubblica - Manna, full immersion col Napoli: il motivo dell'addio alla Juventus e il ruolo affidatogli da De Laurentiis

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica Napoli si sofferma sulla figura di Giovanni Manna, che ieri ha ufficialmente rescisso consensualmente con la Juventus ed è piombato a Castel Volturno per un lungo summit con Chiavelli:

"Nove ore di full immersion a Castel Volturno. Il primo giorno da dirigente del Napoli di Giovanni Manna si è trasformato subito in una maratona ed è finalmente un segnale incoraggiante per il futuro del club azzurro, che ha urgente bisogno di voltare pagina dopo la catastrofica e incomprensibile gestione del post scudetto. Il direttore sportivo questa volta è stato invece scelto in anticipo e il presidente dividerà dunque con lui gli onori e gli oneri delle prossime operazioni di mercato: in primis quella del laborioso, incerto ed affollatissimo casting per la panchina. Nelle grandi manovre in corso è inoltre stato coinvolto e responsabilizzato fin dall’inizio pure l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, che è il cerimoniere della contabilità societaria e ieri ha fatto gli onori di casa al Training Center.

Il Napoli ufficializzerà con i suoi tempi l’ingaggio di Manna, che compirà 36 anni il 29 luglio e si è legato al club azzurro con uncontratto molto lungo, fino al 30 giugno del 2029. De Laurentiis vuole gettare con lui le basi di un nuovo progetto tecnico ed è convinto di avere trovato il degno erede di Cristiano Giuntoli. Le tappe precedenti della breve gavetta di Manna erano state Forlì, Chiasso e Lugano, propedeutiche all’approdo a Torino. La Juve gli ha affidato con successo la costruzione e il decollo del progetto della seconda squadra bianconera, prima di promuoverlo con un gran salto negli uffici della Continassa. Poi proprio l’arrivo di Giuntoli alla corte della Vecchia Signora rischiava di tarpare le ali al giovane dirigente di Vallo della Lucania, che per questo ha accettato di buon grado l’offerta ricevuta dal Napoli".