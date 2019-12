Repubblica - Le parole di Insigne nel post Bologna sono state poco gradite dallo spogliatoio: capitano con poca autorevolezza

Lorenzo Insigne è tornato contro il Bologna dopo il colpo al gomito subito contro il Milan che gli ha fatto saltare la trasferta di Liverpool. Alcuni compagni di squadra non hanno gradito l'assenza del capitano nella sfida contro i Reds, almeno poteva stare in tribuna. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

La fascia di capitano sul braccio non conferisce automaticamente autorevolezza e così le parole pronunciate domenica sera a caldo da Lorenzo Insigne nel post Bologna sulla necessità di fare la differenza evitando queste figuracce hanno quasi avuto l’effetto contrario e sono state gradite poco dai compagni di squadra. L’assenza del capitano ad Anfield contro il Liverpool ha fatto molto rumore, non tanto per la presenza in campo ma soprattutto per la scelta di restare a Napoli senza seguire lo spogliatoio in una trasferta decisiva per il futuro degli azzurri in Champions League.