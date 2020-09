Repubblica - L’addio di Koulibaly sblocca altri 3 acquisti per il Napoli

Calciomercato Napoli - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione sul futuro di Kalidou Koulibaly:

"Capitolo Kalidou Koulibaly: i prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro. Il City è pronto a rilanciare e tra domani e martedì potrebbe esserci un incontro con il suo procuratore Ramadani che sta tenendo vivi i rapporti tra le società che sono pessimi dopo la beffa Jorginho. Il Napoli ha ricevuto anche una telefonata da Leonardo del Psg che ha chiesto informazioni pure su Fabian, ma Koulibaly è più intrigato dalla Premier e ha messo al primo posto la possibilità di lavorare con Guardiola. Il City potrebbe offrire 70 milioni più bonus, cifra su cui il Napoli intende ragionare. L’addio di Koulibaly sbloccherebbe gli altri acquisti: Sokratis e Senesi per la difesa, Veretout per il centrocampo".