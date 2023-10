Calcio Napoli - Cambierà la data della Supercoppa Italiana. Ecco cosa si legge su Repubblica:

"Novità in vista infine per la Supercoppa Italiana, che per volontà degli organizzatori arabi slitterà dal 4 al 20 gennaio. Lunedì l’ufficialità. Sarà quindi ripristinata la trasferta dell’Epifania a Torino".