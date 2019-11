Repubblica - La squadra ha dieci giorni di tempo per rispondere alle richieste di ADL: solo un'ammissione di colpa potrebbe ammorbidire la posizione del presidente

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica, la squadra ha dieci giorni di tempo, a partire dalla notifica, per accettare o rilanciare la battaglia giudiziaria contro il presidente Aurelio De Laurentiis che nella giornata di ieri ha inviato 24 raccomandate.

"La prima mossa è stata fatta ieri, e adesso la seconda tocca ai giocatori: hanno dieci giorni per costituirsi in giudizio e accettare il Collegio Arbitrale. Il Napoli ufficializzerà nelle prossime ore la scelta del proprio arbitro e poi toccherà ai tesserati fare lo stesso. Ogni giocatore sceglierà il proprio in base alla strategia difensiva che sarà messa a punto non appena le contestazioni arriveranno a destinazione. I due arbitri dovranno nominare il presidente del Collegio e se non ci fosse l’accordo, toccherebbe al presidente del Tribunale di Napoli prendere una decisione. È in attesa anche l’Aic. L’Associazione italiana Calciatori segue a distanza la situazione ed è pronta ovviamente a sostenere i giocatori azzurri, qualora qualcuno ne chiedesse l’assistenza. Finora però non c’è stata alcuna chiamata ufficiale: ogni calciatore sta aspettando l’addebito da parte della società e poi valuterà se e come difendersi. L’assunzione di responsabilità e la conseguente rinuncia al Collegio arbitrale potrebbe forse essere l’unica soluzione per ricucire il rapporto con Aurelio De Laurentiis, che ha rifiutato ogni contatto nei venti giorni di permanenza a Los Angeles. Il presidente non ha voluto alcun chiarimento perché ritiene molto grave il gesto collettivo compiuto dallo spogliatoio, quindi non ha mai pensato di evitare il contenzioso. Ma l’eventuale accettazione da parte dei calciatori (ipotesi remota) dei provvedimenti del club potrebbe magari ammorbidire la posizione di Aurelio De Laurentiis sull’altra battaglia da portare avanti".