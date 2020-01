Repubblica - La Samp prende i soldi di Zapata per tentare l'assalto a Tonelli: De Laurentiis chiede 3 mln per l'obbligo di riscatto

Secondo l'edizione odierna di Repubblica, intanto sul piano economico arrivano buone notizie per il club blucerchiato. L’Atalanta, accettando di versare 12 milioni in 3 rate, da sommare ai precedenti 12 già pagati, ha deciso di riscattare in anticipo Zapata. In cambio, al di là della dilazione, ha ottenuto un piccolo sconto rispetto alla quotazione totale di 26 milioni, inizialmente pattuita. Soldi che permettono alla Samp di riequilibrare un po’ i propri conti sul mercato interno, cosa necessaria per compiere qualche operazione in entrata. Adesso per esempio si può dare l’assalto a Tonelli, accettando il riscatto obbligatorio. Solo che il Napoli pretende 3 milioni, dopo il prestito gratuito, Ferrero è disposto al massimo ad arrivare a due.