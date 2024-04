Repubblica - La Roma (furiosa) aveva chiesto di giocare col Napoli di sabato: la risposta della Lega Serie A

Ultime notizie Serie A - È stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n.214 relativo alla prosecuzione della partita Udinese-Roma, sospesa lo scorso 14 aprile. La gara riprenderà il 25 aprile 2024 alle ore 20.00, partendo dal 26` e 30`` del secondo tempo. E nel comunicato, si fa riferimento anche a Napoli-Roma:

"l recupero dei minuti residui della partita in oggetto si svolgerà dunque il 25 aprile alle ore 20 (vedi Comunicato in Allegato), prima data utile disponibile nell’arco dei 15 giorni previsti dallo Statuto e in orario tale da agevolare l`organizzazione della trasferta per la Società ospite. La data della partita Napoli-Roma sarà conseguentemente fissata tenendo conto anche delle esigenze manifestate dalla AS Roma".