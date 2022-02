Repubblica - La professionalità di Insigne è considerata in un certo modo nello spogliatoio, ma la trattativa segreta non gli ha giovato

Lorenzo Insigne resterà a Napoli fino alla scadenza del suo contratto, al 30 giugno, ma questi ultimi mesi azzurri dovranno essere gestiti nel modo migliore come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

Ultime notizie Napoli

"La professionalità di Insigne è considerata nello spogliatoio del Napoli al di sopra di ogni sospetto: su questo punto non ci sono dubbi. Ma il discorso legato alla sua serenità è molto più complesso e solo il campo potrà dare risposte.

Dopo la firma con il Toronto aveva giocato con determinazione con la Juventus, salvo poi arrendersi con la Samp a un fastidio muscolare. Poi il ritorno contro la Salernitana, con il gol dal dischetto. Il capitano in questa stagione ha segnato su azione soltanto al Legia Varsavia in Europa League. Di certo non gli ha giovato la trattativa segreta per il suo trasferimento in Canada"