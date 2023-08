Repubblica - La parola d'ordine tra Garcia e lo spogliatoio: il tecnico ha avuto il coraggio di farsi carico di un compito gravoso

Calcio Napoli - L'edizione napoletana di Repubblica sottolinea come in questo momento deve essere la vecchia guardia dello spogliatoio ad assumersi le responsabilità in modo da dare tempo a Rudi Garcia di affrontare il nuovo percorso senza pressioni eccessive:

"L’allenatore francese ha avuto il coraggio di farsi carico di un compito giocoforza gravoso e per non fallire ha bisogno del sostegno totale da parte del suo spogliatoio: prima ancora che di quello dell’ambiente. Ecco perché a Castel Volturno la parola d’ordine è fare quadrato, ripartendo dalle certezze e dall’autostima messe insieme nella passata stagione, in cui gli azzurri hanno riscritto una pagina di storia".