Repubblica - La panchina di Garcia per ora è salda, può smetterla di sentirsi in bilico

Ultime notizie Napoli - I dubbi che continuano ad aleggiare dall’inizio della stagione intorno al Napoli restano sul tavolo, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

Vana (finora) attesa di un cambio di rotta da parte dei campioni d’Italia in carica:

“Al nuovo corso di Garcia manca la scarica elettrica di un exploit, necessaria per rivitalizzare l’ambiente e soprattutto per rinvigorire l’autostima in stand by della squadra, che è sempre sospesa nel limbo interlocutorio dell’incertezza.

I risultati sono un poco migliorati per questo ha smesso per il momento di traballare la panchina del francese, che può tirare un sospiro di sollievo e smetterla di sentirsi in bilico”