Repubblica - Kvaratskhelia verso la panchina contro la Samp, ecco chi lo sostituirà

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie di formazione in vista di Sampdoria-Napoli:

"A Marassi Rasoadori, jolly offensivo della Nazionale, dovrebbe prendere il posto di Kvaratskhelia e non sarà l’unica novità di formazione, per la capolista. Pure Juan Jesus, Mario Rui, Elmas e Ndombele reclamano spazio.

Spalletti ha lavorato negli ultimi due giorni sulla tattica, rianalizzando gli errori commessi a Milano. È possibile il passaggio al modulo 4-2-3-1, in attesa che tornino in forma i reduci dal Mondiale. Ma il Napoli dovrà dare una risposta innanzitutto dal punto di vista caratteriale