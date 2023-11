Repubblica - Kvaratskhelia sostituibile per Garcia: esce dopo il giallo a Mazzocchi, e Inzaghi si tranquillizza

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo come di consueto un estratto dall'editoriale di Antonio Corbo per Repubblica che analizza la situazione in casa Napoli dopo la vittoria all'Arechi di Salerno, contro la Salernitana:

"Sostituibile invece è Kvara, per Garcia. Peccato. Esce dopo 68 minuti dopo l’ammonizione di Mazzocchi. Salerno respira. Fuori Mazzocchi prima del probabile rosso. Qui la chiave del secondo tempo. Uscito Kvara, Inzaghi si tranquillizza. Pensa forse che quel settore sinistro sia ormai sminato con l’ingresso di Elmas. Passa dall’accanito terzino Mazzocchi all’attaccante norvegese Erik Botheim. Si apre proprio lì, in una difesa ridotta a tre, il varco che invita Elmas a segnare il raddoppio".