Repubblica - Kvara bambino e predestinato: le mele nelle punte dei cancelli e lo stratagemma per vedere le partite

Ultime notizie Napoli - Presentato ieri a Napoli, "La Georgia di Kvara" di Giorgi Kekelidze, già un best seller nel paese del fantasista del Napoli campione d’Italia, da ieri in edizione italiana. La presentazione del volume è avvenuta nell’aula magna della Federico II con il rettore Matteo Lorito che firma con il suo omologo dell’Università nazionale della Georgia un accordo per la ricerca e altre collaborazioni scientifica.

E l'edizione odierna di Repubblica ne racconta un aneddoto particolare:

"Le pagine ripercorrono l’infanzia e l’amore per il calcio quando da ragazzino, per vedere una partita in tv, Khvicha catturava il segnale con un’antenna artigianale su una montagna. E poi lo stratagemma delle mele conficcate alle estremità appuntite dei cancelli di ferro perché il pallone non si bucasse con i suoi tiri già allora potentissimi: come quello segnato al Monza a inizio campionato scorso, una prodezza che gli valse il soprannome “Kvaravaggio” dal suo secondo popolo, quello napoletano".