Repubblica: Juve-Napoli stracolma di motivazioni, ma i risultati di Gattuso e Pirlo l'hanno trasformato in un'altra cosa

Dal rinvio del 4 ottobre scorso sono passati sei mesi esatti e per uno scherzo del destino il Napoli si presenterà mercoledì a Torino con gli stessi punti della Juventus, come racconta Repubblica.

"Per giocare un recupero già di per sé (dopo la lunga battaglia in tribunale) stracolmo di motivazioni, ma trasformato dai risultati di ieri pure in uno scontro diretto per la zona Champions. Gattuso è infatti riuscito a riagganciare al quarto posto della classifica l’amico Pirlo, trasformando in oro il sofferto e rocambolesco successo (4-3) conquistato contro l’indomabile Crotone di Cosmi allo stadio Maradona"