Repubblica - Itakura in pole solo se salta la pista Kilman per il Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive di Itakura come primo obiettivo del Napoli per rinforzare la difesa dopo la partenza di Kim che ormai è praticamente u nuovo calciatore del Bayern Monaco:

"Vale tra i 12 e i 15 milioni di euro e lascerà sicuramente la Bundesliga ques’estate. Dal Napoli non arrivano conferme di affare in chiusura, ma il profilo di Itakura è considerato molto interessante. Maurizio Micheli lo segue da tempo e presto potrebbe decidere di affondare per dare a Garcia il primo rinforzo della sua gestione. Molto dipenderà - questa è la sensazione - da Kilman: se la trattativa non si sblocca, Itakura può andare in pole position".