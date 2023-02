Repubblica ironizza: fermiamo il campionato, scudetto al Napoli e basta. Così è accanimento terapeutico

Calcio Napoli - "Una modesta proposta: finiamola qui. Scudetto al Napoli, classifica cristallizzata e tutti in vacanza" scrive Repubblica questa mattina. il quotidiano ironizza sul Napoli che sta facendo qualcosa di pazzesco in serie A in termini di rendimento e punto ottenuti finora. il +18 sulla seconda in classifica è più di un semplice tesoretto per lo scudetto.

Repubblica poi aggiunge: "Prendetevela con Spalletti. Con un georgiano, un nigeriano, uno slovacco, un coreano che sono stati come un poker servito. Che senso avrebbe cambiare la quinta carta? Ci sono ancora molte cose da vedere, certo. Dobbiamo passare una settimana a dire che Lukaku è tornato e un’altra a dire che non era lui, ma uno che gli somigliava. Dobbiamo decifrare i silenzi e le smorfie di Mourinho, ma visto che “parlerà a fine stagione” potremmo cavarcela più in fretta. Ah, poi c’è anche F-Ibrahimovic che non si arrende mai. Siamo per l’accanimento terapeutico o per la “dolce fine"