Repubblica - Inutile aspettarsi regali da un Real Madrid qualificato. Per il Napoli sarà come scalare l'Everest

Napoli Calcio - Inutile aspettarsi regali dal Real Madrid si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica:

"Scalare l’Everest è impresa per pochi e al Napoli non è mai riuscita: 4 ko e appena un pareggio ( datato 1987) nei 5 precedenti ufficiali con il Real Madrid. Il pass per gli ottavi di finale della Champions non è stato infatti ancora conquistato matematicamente dai campioni d’Italia, mentre gli spagnoli se lo sono già messi in tasca in anticipo dopo le prime 4 giornate del girone C, dominato finora a punteggio pieno dalla corazzata di Carletto Ancelotti.

Ma le merengues scendono sempre in campo per vincere e di conseguenza è inutile aspettarsi un regalo, da un avversario che in Europa vanta più trionfi di tutti e che nel suo stadio è abituato a dare sempre spettacolo".