Repubblica - Intorno a Gattuso soffia sempre il vento della diffidenza, il recupero contro la Juventus si trasformerà in un altro esame

Napoli - La vittoria contro il Crotone è stata la quarta di fila in campionato e la sesta consecutiva allo stadio Maradona, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

"Intorno a Gattuso soffia sempre il vento della diffidenza e il recupero contro la Juventus si trasformerà in un altro esame. Ringhio conta di affrontarlo finalmente senza l’handicap della emergenza, visto che Koulibaly ha scontato la squalifica e l’infermeria si è svuotata. Insigne è al top, Osimhen e Mertens hanno ritrovato il gol ed è pronto pure Lozano. I sei mesi di attesa per arrivare alla resa dei conti di Torino potrebbero non essere trascorsi invano"