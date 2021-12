Repubblica - Insigne-Toronto, Lorenzo ha già chiarito che non prenderà in considerazione un trasferimento a metà anno: la situazione

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Insigne:

"Insigne, però, ha già chiarito che non prenderà in considerazione un trasferimento a metà anno, ma si congederà dal Napoli soltanto al termine della stagione. Affare fatto? Non ancora. Al di là dei toni trionfalisticiapparsi sui social (con tanto di fotomontaggio di Insigne con la nuova maglia), la decisione non è stata ancora presa. La tentazione è forte. Una proposta del genere è difficile da rifiutare a cuor leggero, un po’ come accadde a Sebastian Giovinco nel 2015 quando accettò la corte proprio di Toronto. Insigne ci sta pensando seriamente, ma riflette pure sull’opportunità di lasciare il calcio che conta ad appena 30 anni. Perchè i suoi obiettivi, ovviamente, c’è il Mondiale in Qatar, qualora l’Italia riuscisse a strappare la qualificazione agli spareggi. Ecco perché Insigne si è preso del tempo prima di sciogliere le riserve"