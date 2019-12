Repubblica - Insigne peggiore in campo in assoluto! Ancelotti salva la panchina fino a martedì

I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione in merito all'ennesimo risultato deludente del Napoli:

"Lo scacco al Re sembrava inevitabile a fine primo tempo, con il Napoli in svantaggio alla Dacia Arena e Carlo Ancelotti sull’orlo dell’esonero, colpito e quasi affondato dalla pugnalata in contropiede di Lasagna, che aveva premiato con merito il maggiore pragmatismo e la voglia di dare battaglia dell’Udinese. Ma nella ripresa gli azzurri sono riusciti a risalire almeno in parte la corrente con il pareggio di Zielinski e hanno dimostrato se non altro a De Laurentiis di non volere la testa del loro tecnico, a cui dovrebbe essere dunque concessa salvo colpi di scena un’altra occasione contro il Genk. Dopo 9 partite senza lo straccio di una vittoria, però, quella di martedì sarà l’ultima prova d’appello per la panchina, che continua a rimanere in bilico nonostante il punticino di ieri. La lunghissima crisi non è stata superata.

La partita di ieri era un test pure in questo senso, per capire se Ancelotti avesse ancora in pugno la sua squadra. Alla fine la risposta è stata positiva, anche se il Napoli si è scosso dal suo torpore solo nella ripresa, dopo l’inevitabile e tardiva sostituzione di Insigne, peggiore in campo per distacco. Il capitano è sembrato ancora una volta un corpo estraneo rispetto al resto della squadra, a dispetto della difesa d’ufficio del suo allenatore".