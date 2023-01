Repubblica - In casa Napoli c’è la convinzione generale di essere davanti a un’occasione straordinaria

Il Napoli si presenterà a San Siro per difendere il primato e avrà matematica alla mano la chance di mettere le mani sul titolo di campione di inverno, se uscirà una combinazione di risultati favorevole, come racconta Repubblica.

“Mettendo le mani in anticipo sul probante titolo di campioni d’inverno, infatti, Di Lorenzo e compagni lancerebbero un altro segnale fortissimo alle loro inseguitrici. In casa Napoli c’è la convinzione generale di essere davanti a un’occasione straordinaria, se non irripetibile. L’anno appena iniziato ha tutto per diventare storico e la squadra di Spalletti vuole riprendere la sua marcia trionfale, allungando contro l’Inter la sua striscia di 11 vittorie consecutive. Il titolo di campione di inverno è a portata di mano”