Repubblica - Il ritiro del Napoli prelude alle separazioni, è già accaduto due volte in sette anni

I 67 punti di oggi del Napoli di Spalletti sono gli stessi 67 punti di Gattuso dopo 33 giornate. Come racconta Repubblica, è delicata la decisione del presidente di mandare tutti in ritiro da domani per gli scenari che apre.

Il Napoli va in ritiro? Poi arrivano le separazioni

"De Laurentiis aveva definito Spalletti il 10 dicembre “il migliore degli allenatori che io abbia mai avuto”. Ora che si raccolgono indiscrezioni sui suoi malumori, si pensa che abbia esagerato quel giorno. L’ordine del ritiro è raro, ma prelude a drastiche separazioni. Accadde con Benitez, 11 aprile 2015, quando De Laurentis estese i suoi allarmi agli “stili di vita” della squadra. La replica il 5 novembre 2019 con la squadra ammutinata e l’esonero di Ancelotti. Questa volta i giocatori non sembrano sotto accusa, semmai sono parte lesa"

Empoli-Napoli, il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi (17' st Cacace); Bandinelli (16' st Henderson), Asllani (25' st Stulac), Zurkowski; Verre (22' st Bajrami); Cutrone (21' st Di Francesco), Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Fiamozzi, Romagnoli, Ismajli, Benassi, Fazzini, La Mantia. Allenatore: Andreazzoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli (1' st Malcuit), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano (23' st Zielinski), Mertens (33' st Politano), Insigne (40' st Ounas); Osimhen. A disposizione: Ospina, Marfella, Barba, Tuanzebe, Demme, Petagna. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 44' pt Mertens (N), 8' st Insigne (N), 35' st Henderson (E), 38' st Pinamonti (E), 42' st Pinamonti (E)

NOTE: Ammoniti: Bandinelli, Viti, Stojanovic, Pinamonti (E); Zanoli (N); Recupero: 1' pt, 6'st.

