Napoli calcio - Il recupero di Osimhen per Bologna è importante anche dal punto di vista psicologico. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"Dal punto di vista psicologico sarà inoltre preziosa la convocazione di Osimhen, che partirà dalla panchina e sarà probabilmente gettato nella mischia a gara in corso. «Si sta allenando in gruppo da tre giorni e psicologicamente lo vedo pronto: Victor non ha paura di nulla, anche se non ci sono ancora i presupposti per schierarlo tra i titolari»"