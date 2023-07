Repubblica - Il post Giuntoli a Napoli resta un rebus: cosa potrebbe fare ADL per il ruolo di DS

Calcio Napoli - Il dopo Giuntoli a Napoli resta un rebus si legge questa mattina sulle pagine del quotidiano Repubblica che fa il punto della situazione dal punto di vista dirigenziale che in questo momento non vede ufficialmente un nuovo direttore sportivo nell'organigramma societario.

Ecco cosa si legge questa mattina su Repubblica:

"Intanto il mercato è affidato, in collegamento con il francese, al presidente Aurelio De Laurentiis, all’ad Andrea Chiavelli e ai 2 responsabili scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani. Resta un rebus il post Giuntoli, andato alla Juve con dichiarazioni di fede bianconera che non sono piaciute ai tifosi azzurri che hanno inondato i social di commenti negativi. Non si esclude che il presidente possa aggiungere una nuova figura dirigenziale per sostituirlo. Bisognerà attendere".